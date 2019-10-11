Мать убийцы 9-летней девочки устроила истерику во время визита полиции — видео

Мать Михаила Туватина, задержанного за убийство девятилетней Лизы в Саратове, устроила истерику, когда к ней в дверь постучали полицейские. Об этом Лайфу рассказали её соседи.

Женщина высунулась из окна квартиры, стала кричать и звать на помощь. Соседи же вспомнили, сколько бед она причинила людям, и осыпали её ругательствами.

Напомним, сегодня сына женщины, Михаила Туватина, задержали по подозрению в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, тело которой нашли накануне среди гаражей. Мужчина сознался в преступлении и раскаялся. Также стало известно, что ранее он был судим за кражи и педофилию.