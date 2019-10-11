В ФРГ оценили шансы остановить проект "Северный поток — 2"

При этом политик подчеркнула, что в вопросах, касающихся поставок газа, Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр.

Председатель германского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что проект "Северный поток — 2" уже нельзя остановить. Об этом пишет издание Handelsblatt.

Объясняя свою позицию, она высказалась против остановки проекта.

— Было бы нечестно создавать впечатление, как будто "Северный поток — 2" можно ещё остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договорённости, — отметила она во время визита в Ригу.

При этом политик обратила внимание на сложность проекта и подчеркнула, что в вопросах, касающихся поставок газа, Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр. Она также отметила важность проекта для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.

В настоящий момент газопровод построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.

Против его строительства выступала Украина, которая боится потерять финансовую выгоду от транзита российского газа. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток — 2" может серьёзно подорвать энергетическую безопасность Незалежной. К Киеву присоединились США, пытающиеся продвинуть свой сжиженный природный газ, и ряд других стран Запада.