В Подмосковье врачи спасли двухлетнюю девочку, выпившую капли для носа

Медики напоминают, что передозировка лекарств смертельно опасна как для детей, так и для взрослых.

В подмосковном городе Ступино врачи спасли двухлетнюю малышку, выпившую капли для носа, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Родители ненадолго отвлеклись, после чего обнаружили под подушкой пустой флакон от капель для носа. Ребёнка в тяжёлом состоянии сразу же госпитализировали.

— Частота сердечных сокращений пациентки составляла 57 ударов в минуту при норме 90, артериальное давление при норме 80/50 было высоким — 130/80. Несколько часов девочка находилась в анестезиолого-реанимационном отделении до нормализации сердечной деятельности, — говорится в сообщении.

Врачам удалось спасти жизнь малышки, сейчас её здоровью ничего не угрожает.

Также в Минздраве напомнили о мерах осторожности с лекарственными препаратами, так как передозировка может привести к летальному исходу.