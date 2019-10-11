В Челябинске двое 15-летних подростков насмерть забили прохожего

Сейчас оба виновника конфликта находятся под домашним арестом. За совершённое преступление им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Челябинске двое школьников насмерть забили 34-летнего прохожего. Об инциденте сообщает портал 74.ru.

По данным издания, перепалка между 15-летними подростками и мужчиной переросла в драку около 11 часов вечера 5 октября. Прохожий попытался скрыться, но его догнали и избили.

— Двое несовершеннолетних жителей Ленинского района в ходе конфликта нанесли потерпевшему по голове не менее семи ударов ногами, от этого он на месте скончался, — рассказал старший следователь следственного отдела СК РФ по Калининскому району Виталий Чухарев.

Он добавил, что обоим участниками инцидента предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящий момент они находятся под домашним арестом. За совершённое преступление им грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник рассказал изданию, что конфликт произошёл случайно и спровоцировали его школьники. Когда прохожий попытался скрыться, его догнали и избили.