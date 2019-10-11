Актёр Казанского ТЮЗа умер во время спектакля

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Фото © Казанский ТЮЗ

Выдающийся и талантливый актёр и музыкант пользовался большой любовью у зрителей.

Ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, автор и исполнитель своих песен, 42-летний Арсений Курченков умер на сцене во время спектакля "Бал.Бесы" по роману Фёдора Достоевского. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Он умер внезапно, на сцене во время спектакля "Бал.Бесы" по роману Достоевского. Арсений играл Степана Трофимовича Верховенского. Несмотря на трагедию, актёры смогли доиграть спектакль до конца, — уточняет РИА "Новости".

Курченков окончил Казанское театральное училище в 1997 году, а в 1996 году был приглашён в Казанский ТЮЗ. Будучи студентом, дебютировал в роли Соловья в спектакле "Соловей" по одноимённой сказке Ганса Христиана Андерсена.

Его первая работа показала, что он — актёр милостью Божьей. Его актёрские способности и внешность — залог романтических персонажей, — говорится в сообщении Казанского ТЮЗа.

Актёр играл ключевые роли в спектаклях "Женитьба Бальзаминова", "Выстрел" по повести Александра Пушкина, "Ромео и Джульетта", "Здравствуйте, я ваша тётя!" по пьесе Брэндона Томаса и многие другие.

С 2008 по 2009 год играл в театрах Самары, после чего вернулся в Казанский ТЮЗ, где играл на сцене до последних дней своей жизни.

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