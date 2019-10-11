Актёр Казанского ТЮЗа умер во время спектакля

Выдающийся и талантливый актёр и музыкант пользовался большой любовью у зрителей.

Ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, автор и исполнитель своих песен, 42-летний Арсений Курченков умер на сцене во время спектакля "Бал.Бесы" по роману Фёдора Достоевского. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

— Он умер внезапно, на сцене во время спектакля "Бал.Бесы" по роману Достоевского. Арсений играл Степана Трофимовича Верховенского. Несмотря на трагедию, актёры смогли доиграть спектакль до конца, — уточняет РИА "Новости".

Курченков окончил Казанское театральное училище в 1997 году, а в 1996 году был приглашён в Казанский ТЮЗ. Будучи студентом, дебютировал в роли Соловья в спектакле "Соловей" по одноимённой сказке Ганса Христиана Андерсена.

— Его первая работа показала, что он — актёр милостью Божьей. Его актёрские способности и внешность — залог романтических персонажей, — говорится в сообщении Казанского ТЮЗа.

Актёр играл ключевые роли в спектаклях "Женитьба Бальзаминова", "Выстрел" по повести Александра Пушкина, "Ромео и Джульетта", "Здравствуйте, я ваша тётя!" по пьесе Брэндона Томаса и многие другие.

С 2008 по 2009 год играл в театрах Самары, после чего вернулся в Казанский ТЮЗ, где играл на сцене до последних дней своей жизни.