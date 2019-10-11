В местном храме уже прошла панихида. Горожане предлагают установить памятный мемориал в связи с трагическими событиями.

Саратов скорбит по убитой девятилетней девочке, которая была найдена мёртвой накануне ночью спустя почти двое суток беспрерывных поисков.

Жители продолжают нести цветы и игрушки к гаражу, где было обнаружено тело маленькой Лизы. Некоторые из пришедших были волонтёрами, которые принимали участие в поисках школьницы. Горожане не могут сдержать слёз — девочку знали в округе очень многие.

Однако теперь в городе накалённая обстановка. Сначала жители Саратова требовали расправы над убийцей школьницы, затем отказывались расходиться с места преступления.

— Мы старались, искали, помогали, как могли. Надеялись на лучшее — что будет живая в целости и сохранности. Но предотвратить такое мы не могли. Такой человек должен был изначально сидеть в психушке или быть под контролем, потому что он неоднократно был судим. Под контролем он не был, — сказал Лайфу один из саратовцев, пришедший в числе остальных скорбящих горожан на место убийства девочки.

Напомним, сегодня в Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы, которую больше суток искали всем городом. Её тело нашли накануне вечером около гаражей. Мужчина уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Также стало известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи.