Bloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения

США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США. Соглашение пока является предварительным. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин позднее подпишут его официально.

Напомним, ранее Китай и США не достигли соглашений в торговых переговорах, так как китайская делегация отказалась обсуждать вопрос принудительной передачи технологий.