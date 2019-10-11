Bloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения

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Фото © Flickr / U.S. Department

США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США. Соглашение пока является предварительным. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин позднее подпишут его официально.

Напомним, ранее Китай и США не достигли соглашений в торговых переговорах, так как китайская делегация отказалась обсуждать вопрос принудительной передачи технологий.

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