Посещать пациента в реанимации смогут не только родственники

Запрет на употребление спиртного, наркотиков и курение, а также громкое прослушивание музыки по-прежнему остался в силе.

Минздрав РФ доработал порядок посещения пациента в реанимационном отделении, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— При согласии пациента или его законных представителей медицинские организации предоставляют возможность не родственникам или законным представителям (соседи, приятели, сослуживцы, знакомые и так далее) посещать его в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, — сообщается в документе.

Также теперь снят запрет на посещение пациента детьми до 12 лет и нахождение в палате сразу двух и более человек.

Отмечается, что медицинское учреждение обязано обеспечить соответствующее место пребывания для посетителей, а также халаты, бахилы, маски и шапочки, которые раньше не предоставлялись.

Такие запреты, как употребление алкогольных напитков и курение, по-прежнему в силе.

— [Запрещается] использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и иных индивидуальных устройств, наушников) без письменного разрешения уполномоченного лица медицинской организации, — отмечается также в документе.