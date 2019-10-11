Таможенники подарили детям 3 тысячи конфискованных Ferrari

На игрушках были все сертификаты соответствия, а значит, беспокоиться о том, что они каким-то образом нанесут вред юным жителям региона, не стоит.

Сотрудники Уральского таможенного управления передали около трёх тысяч конфискованных игрушечных автомобилей в детские учреждения региона. Об этом сообщает пресс-служба федерального органа.

Игрушки на общую сумму 900 тысяч рублей приехали в Екатеринбург из Китая. При досмотре таможенники обнаружили одну деталь, из-за которой им пришлось полностью конфисковать товар.

— На машинки из Китая были нанесены товарные знаки Ferrari, но бренд на это согласия не давал, — говорится в сообщении в группе "[ТЕ] Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте".

После постановления суда о конфискации таможенники приняли решение передать машинки детям. Тем более что представители Ferrari не стали возражать.

В результате автомобили отправились в комплексные центры социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга и Нижнесергинского района, а также в Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.