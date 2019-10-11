Испуганная кобра удирала от биолога и выплюнула четыре яйца — видео

Ядовитая змея забралась на ферму и успела убить курицу. Недовольный фермер вызвал специалистов, которые быстро поймали рептилию и выпустили подальше от курятника.

В индийском штате Одиша (Орисса) испуганная кобра уползала от биолога и выплюнула четыре яйца, которые она перед этим пыталась проглотить. Видео опубликовал сайт Newsflare.

В деревне Каптипада очковая змея забралась в курятник, убила курицу и представляла опасность для других птиц. Недовольный фермер вызвал биолога для ликвидации ядовитой рептилии.

Ракеш Кумар Мохалик (Rakesh Kumar Mohalik), работающий в кендуджхарском отделе государственной природоохранной организации штата Одиша, приехал на ферму, к этому моменту кобра уже успела проглотить четыре яйца, ещё девять остались нетронутыми.

Испуганная змея выплюнула свою добычу и попыталась скрыться, но её быстро поймали, поместили в мешок и выпустили подальше от курятника.

Очковые змеи (индийские кобры) бывают от полутора до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеёй, погибают даже после приёма противоядия.