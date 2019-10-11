Мать убийцы 9-летней Лизы: Он добрый, умный, работящий

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове продолжает отрицать, что её сын причастен к страшному преступлению. По её словам, Михаил — "добрый, умный, работящий".

— Он хороший, замечательный. Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы "Озверина" выпить. Он очень добрый, — заявила женщина журналистам.

При этом в дом к женщине с обыском всё же нагрянула полиция, которой она не хотела открывать дверь и устроила истерику. Один из понятых позже рассказал, что на балконе нашли детский ободок для волос со стразами и пару кроссовок.