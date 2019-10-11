Накануне последнего концерта "Ленинграда" Шнуров рассказал о своём будущем

Музыкант отметил, что планирует и дальше писать стихи и остаться в искусстве, он не видит себя политиком.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал Федеральному агентству новостей, чем будет заниматься после роспуска музыкального коллектива. Предполагается, что их последний концерт состоится 12 октября на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.

— Я вам сообщу, чем собираюсь заняться в будущем. Я точно так же буду сочинять песни и стихи. У меня это хорошо получается. Я знаю, что буду в искусстве, — сообщил музыкант в интервью.

Шнуров также отметил, что не планирует идти в политику. По его словам, он не до конца определился со своими взглядами и не может взять на себя ответственность за миллионы людей. Однако лидер "Ленинграда" сказал, что может сделать публичное выступление и мотивировать народ.

Солист подтвердил, что концерт в Петербурге станет для группы прощальным. При этом выразил надежду на успешное выступление и классный звук.

В мае Сергей Шнуров заявил о роспуске группы "Ленинград". Прощальный тур стартовал 4 июня в Калининграде и завершится 12 октября на "Газпром-арене" в Петербурге.