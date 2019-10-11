Кировский губернатор пригласил управленцев поучаствовать в "Лидерах России"

Глава региона также отметил высокий лидерский потенциал области и рассказал о больших возможностях конкурса.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев пригласил молодых управленцев региона принять участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России", третий сезон которого стартовал 4 октября.

— Приглашаю молодых управленцев региона принять участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России", — написал глава региона в своём инстаграме.

Глава региона также отметил высокий лидерский потенциал области и рассказал о больших возможностях конкурса. Кроме того, он напомнил историю одного из полуфиналистов проекта Максима Михайлова, который представлял Кировскую область. В феврале прошлого года он был назначен на должность руководителя региональной службы по тарифам.

— Если вы хотите стать новым лидером России и принять участие в главном кадровом конкурсе страны, у вас ещё есть возможность пройти регистрацию. А всем, кто уже бросил вызов тысячам управленцев, желаю удачи на всех этапах конкурса, — добавил Васильев.

К потенциальным участникам также обратилась участница конкурса 2018 года Светлана Кокорина. Она выразила мнение, что человек должен постоянно развиваться, и отметила призыв конкурса "Лидерами не рождаются".

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября. Зарегистрироваться на конкурс онлайн можно до 27 октября.