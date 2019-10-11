Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте ПКР.

— Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом Оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори, принять участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио, — говорится в сообщении.

Ожидается, что со стороны России в Паралимпиаде примет участие порядка 300 спортсменов. Они выступят в 18–20 видах состязаний. Главой миссии сборной России станет первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

XVI Паралимпийские летние игры состоятся в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Участие в них примут, как ожидается, 4400 спортсменов из 160 стран. Они поборются за 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. В список состязаний в 2020 году войдут два новых вида спорта: парабадминтон и паратхэквондо. Однако из программы, принятой на Паралимпийских играх — 2016, были исключены футбол для лиц с церебральным параличом и парусный спорт.