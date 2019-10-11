В Новосибирском зоопарке искусственно выкармливают детёныша кинкажу

В Новосибирске сотрудники зоопарка искусственно выкармливают новорождённого кинкажу (хищное животное из семейства енотовых), сообщили в пресс-службе зверинца.
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Малыш кинкажу😍 Сотрудники Новосибирского зоопарка искусственно выкармливают детеныша кинкажу. Самка не смогла кормить малыша, и поэтому заботы о нем взяли на себя зоотехники и ветеринары. За всю историю Новосибирского зоопарка это первый случай искусственного выкармливания кинкажу, рассказывает заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова: «Кинкажу содержатся в нашем зоопарке с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году. Самки выкармливали потомство сами, но в этот раз, к сожалению, так не получилось. Малыш родился 26 августа. У молодой самки не было молока, поэтому выкармливаем его искусственно. Мы даем ему через соску смесь, разработанную для щенков. Конечно, это не мамино молоко, но состав подходит для малышей этого вида. Маленький кинкажу растет, набирает вес, развивается. Бутылочку с соской уже поменяли, взяв размер побольше. Кормить малыша кинкажу нужно круглосуточно, через равные промежутки времени, как новорожденного ребенка. Такой режим сохраняется до сих пор, только ночью интервал между кормлениями стал длиннее». Когда детеныш кинкажу только родился, он был настолько маленьким, что легко помещался на женской ладони. Манеж-лежанку для него сделали из меховой шапки. Сейчас он там уже не помещается, но спит рядом с ней или рядом с мягкой игрушкой. #новосибирскийзоопарк #nskzoo
— За всю историю Новосибирского зоопарка это первый случай искусственного выкармливания кинкажу. Они содержатся в нашем зоопарке с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году. Самки кормят потомство сами, но в этот раз так не получилось — не было молока, — рассказала заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.
Малыша кормят из пипетки смесью, разработанной для щенков. Детёныш кинкажу кушает через небольшие промежутки времени, только ночью этот интервал удлиняется. Манеж-лежанку для новорождённого сделали из меховой шапки, но сейчас он подрос и не помещается туда, спит рядом с мягкой игрушкой.
Кинкажу — хищное млекопитающее размером с небольшую кошку из семейства енотовых, живущее в Центральной и Южной Америке. Цепкий хвост помогает зверькам перепрыгивать с ветки на ветку. Они живут на деревьях, питаются фруктами, мёдом, насекомыми, лягушками, ящерицами и мелкими животными.
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