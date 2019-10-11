В Новосибирском зоопарке искусственно выкармливают детёныша кинкажу

У матери новорождённого не оказалось молока, поэтому сотрудники зверинца кормят крошку смесью для щенков.

В Новосибирске сотрудники зоопарка искусственно выкармливают новорождённого кинкажу (хищное животное из семейства енотовых), сообщили в пресс-службе зверинца.

— За всю историю Новосибирского зоопарка это первый случай искусственного выкармливания кинкажу. Они содержатся в нашем зоопарке с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году. Самки кормят потомство сами, но в этот раз так не получилось — не было молока, — рассказала заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.

Малыша кормят из пипетки смесью, разработанной для щенков. Детёныш кинкажу кушает через небольшие промежутки времени, только ночью этот интервал удлиняется. Манеж-лежанку для новорождённого сделали из меховой шапки, но сейчас он подрос и не помещается туда, спит рядом с мягкой игрушкой.

Кинкажу — хищное млекопитающее размером с небольшую кошку из семейства енотовых, живущее в Центральной и Южной Америке. Цепкий хвост помогает зверькам перепрыгивать с ветки на ветку. Они живут на деревьях, питаются фруктами, мёдом, насекомыми, лягушками, ящерицами и мелкими животными.