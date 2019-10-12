СМИ: Турецкие военные обстреляли американскую базу в Сирии

Солдаты спецназа США попали под огонь турецких войск в Сирии. Об этом сообщает Newsweek. Также Botin Kurdistani отмечает, что погиб один американский и тяжело ранен французский военнослужащий.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на источник в представительстве Пентагона, изначально американские военные рассчитывали открыть ответный огонь. Однако они отказались от этого после того, как турецкие военные прекратили обстрел.

A US base near Kobani was hit by Turkish airstrikes #Syria #Turkey pic.twitter.com/c3EaoKfIE8 — CNW (@ConflictsW) October 11, 2019

Отмечается, что турецкая сторона должна была знать о расположении американских военных сил и средств. Однако источник издания не назвал конкретное количество американских солдат, попавших под обстрел в городе Кобани (альтернативное название — Айн-эль-Араб. — Прим. Лайфа).

При этом в Министерстве обороны Турции заявили, что приняли все необходимые меры, чтобы база американских военных не пострадала от обстрела курдов.

Ранее Турция сообщила об успешно уничтоженных 399 террористах в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.