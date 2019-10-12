СМИ: В Калифорнии более 100 тысяч человек были эвакуированы из-за лесных пожаров

Все спасательные службы США подняты по тревоге, с огнём борется более тысячи пожарных.

Из-за лесных пожаров более 100 тыс. человек эвакуированы в окрестностях Лос-Анджелеса (штат Калифорния), есть один погибший, сообщает CNN.

Aerial footage shows the scope of the Saddleridge Fire, which has prompted evacuation orders for tens of thousands of people in the northern Los Angeles area. The blaze exploded to over 4,000 acres overnight https://t.co/vlMhg8vh3k



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По данным источника, в настоящее время спасатели эвакуировали жителей из 23 тысяч домов, огонь уничтожил 75 построек. На территории штата работает более 1000 пожарных и четыре центра помощи пострадавшим.

Более 300 тысяч человек остались без электроэнергии после того, как энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, намеренно приостановила подачу электричества.

Стало известно о первой жертве — житель Калифорнии, борясь с огнём, скончался от сердечного приступа. Все спасательные службы штата подняты по тревоге. Пожар тушили при помощи воды из вертолётов.