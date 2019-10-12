СМИ: В Калифорнии более 100 тысяч человек были эвакуированы из-за лесных пожаров

1

Все спасательные службы США подняты по тревоге, с огнём борется более тысячи пожарных.

Из-за лесных пожаров более 100 тыс. человек эвакуированы в окрестностях Лос-Анджелеса (штат Калифорния), есть один погибший, сообщает CNN.

По данным источника, в настоящее время спасатели эвакуировали жителей из 23 тысяч домов, огонь уничтожил 75 построек. На территории штата работает более 1000 пожарных и четыре центра помощи пострадавшим.

Более 300 тысяч человек остались без электроэнергии после того, как энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, намеренно приостановила подачу электричества.

Стало известно о первой жертве — житель Калифорнии, борясь с огнём, скончался от сердечного приступа. Все спасательные службы штата подняты по тревоге. Пожар тушили при помощи воды из вертолётов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×