Назарбаев рассказал, почему ушёл с поста президента: Нужны новые люди

Политик также заявил, что давно мечтал заниматься живописью, в свободное время он пишет картины маслом, читает книги и проводит время с семьёй и внуками.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире телеканала Хабар рассказал, почему он покинул свой пост. Одна из главных причин в том, что стране нужны новые люди.

Экс-лидер республики подчеркнул, что население может устать от человека, который слишком долгое время занимает верховный пост. Он также отметил, что это абсолютно продуманное решение.

— Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек — у него свой взгляд, своё отношение, — подчеркнул Назарбаев. Он рассказал, что годы его президентства были трудными для страны и теперь необходимо закрепить всё, что было сделано за это время.

Политик сообщил, что занимается международной работой, представляя Казахстан в качестве почётного председателя на форумах Евразийского экономического союза и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Экс-глава республики рассказал, что у него давно уже была мечта заняться живописью. Сейчас он рисует маслом пейзажи и, возможно, в будущем выставит свои работы в музее. В свободное время бывший лидер читает книги, до которых раньше не доходили руки, и проводит время с семьёй и внуками.

Нурсултан Назарбаев принял решение подать в отставку 20 марта 2019 года. На посту президента его сменил Касым-Жомарт Токаев.