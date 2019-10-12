Трамп рассказал, при каких условиях США введут санкции против Турции

В беседе с журналистами на лужайке возле Белого дома президент США Дональд Трамп рассказал, что может послужить причиной ввода жёстких санкций против Турции.

— Если Турция сделает что-то, чего она не должна делать, мы применим санкции, которые ранее испытывали [на себе] лишь несколько стран, — заявил американский лидер.

Ранее Трамп подписал указ, который позволит Министерству финансов США ввести санкции против Турции. Он выразил надежду, что использовать этот приказ Штатам не придётся, однако в случае чего он сможет сокрушить экономику Турции.

Напомним, сенат внёс инициативу о введении санкций против Турции за проведение военной операции "Источник мира". Президент США Дональд Трамп также отметил, что готов на гораздо более жёсткие действия. Анкара в свою очередь заявила, что будет делать то, что считает нужным, несмотря на любые заявления.