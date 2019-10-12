В Мексике при столкновении поезда с автобусом погибло девять человек

Ещё восемь человек, в том числе водитель, получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.

В мексиканском муниципалитете Сан-Хуан-дель-Рио произошло столкновение поезда и автобуса, сообщает издание Excelsior.

В результате происшествия погибло девять человек, ещё восемь пострадали, шестеро находятся в крайне тяжёлом состоянии. На место аварии прибыли спасатели, они извлекали пассажиров из покорёженного транспорта при помощи специального оборудования.

Водитель автобуса пытался пересечь железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Мужчина тоже пострадал и сейчас находится под стражей в больнице.

По факту инцидента проводится расследование.