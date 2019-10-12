На Филиппинах туристку оштрафовали из-за слишком открытого бикини

Поскольку санкций за ношение откровенных нарядов в стране не предусмотрено, наказание ей назначили за "эротические и непристойные фотографии".

На филиппинском острове Боракай туристку из Тайваня оштрафовали на 50 долларов за "слишком откровенное бикини". Купальник, по факту, был похож просто на толстый шнурок. Об этом сообщает английское издание The Sun.

Как пишет газета, девушка находилась на отдыхе со своим молодым человеком. Сотрудники отеля, где остановилась пара, предупредили девушку, что носить такой откровенный купальник на пляже Филиппин недопустимо, однако туристка отказалась приносить извинения и менять наряд, сославшись на то, что её бикини — это "форма искусства".

Несколько снимков "пляжного вида" туристки просочились в Сеть.

В итоге полиция оштрафовала злостную нарушительницу на 50 долларов. Поскольку санкций за ношение откровенных нарядов в Административном кодексе страны не предусмотрено, наказание ей назначили за "эротические и непристойные фотографии".

Начальник малайской полиции сообщила, что это наказание должно заставить сотрудников отелей инструктировать постояльцев о нахождении на пляже в подобающем виде. Однако, по словам представительницы правоохранительных органов, протокол был не очень серьёзным, поэтому туристы продолжают нарушать правила поведения.

Власти также напомнили, что, приезжая в чужую страну, всегда следует соблюдать её традиции и обычаи.