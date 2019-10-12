Учёные создали модель арочного моста по чертежам Леонардо да Винчи

Учёные Массачусетского технологического института создали модель арочного моста, которую спроектировал легендарный итальянский художник Леонардо да Винчи, сообщается на сайте учреждения.
Великий изобретатель создал чертежи по заказу султана Баязида II, который в 1502 году захотел строить мост через залив Золотой Рог, чтобы соединить Стамбул с Галатой. Мост должен был быть построен без единой опоры, однако так и не увидел свет.
Учёные попытались выяснить, насколько такой проект возможен для создания в реальной жизни. Им удалось построить модель в масштабе 1:500.
Согласно чертежам да Винчи, мост предполагалось строить из тёсаных каменных блоков, которые держатся без раствора, только за счёт гравитации, они были выполнены на 3D-принтере. Созданная по проекту гениального итальянца конструкция могла бы простоять не одну сотню лет, она продемонстрировала сейсмическую устойчивость и не стала препятствием для судоходства.
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