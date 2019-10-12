В Пензенской области КамАЗ сбил оформлявших ДТП людей, два человека погибли

В Пензенской области грузовик совершил наезд на людей, оформлявших ДТП. Два человека погибли, ещё двое получили травмы. Пострадавшие являются следователями отдела МВД России по Каменскому району, в настоящее время они госпитализированы, сообщается на сайте СУ СКР региона.

ДТП произошло в 19:30 в Каменском районе. На трассе Тамбов — Пенза произошло ДТП с участием двух легковых машин. На место аварии была вызвана следственно-оперативная группа. Во время оформления документов в людей врезался грузовой автомобиль КамАЗ. Мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения скончались на месте, сотрудники МВД были доставлены в медицинское учреждение.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц), — сообщили в Следственном комитете.