МВД и Минтранс подготовят проект поправок в ПДД об электросамокатах

МВД и Минтранс в течение двух недель подготовят проект поправок в ПДД, которые коснутся использования электросамокатов и гироскутеров, потом он будет вынесен на обсуждение, об этом рассказал ТАСС начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

— В настоящее время мы в рабочем порядке согласуем позицию по данному вопросу в течение недели-другой, после чего начнётся официальная процедура согласования с заинтересованными органами исполнительной власти, одновременно будет вынесено на общественное обсуждение, — отметил он.

При этом в случае внесения поправок расширения штата сотрудников ГАИ не предвидится, ведомство планирует справляться имеющимися силами.

В настоящее время водители электросамокатов приравнены к пешеходам, в случае нарушения ПДД им грозит штраф в 500 рублей. Возможно, в случае введения поправок также будут внесены изменения в КоАП.

Ранее Лайф сообщал о начале разработки этих поправок, когда было внесено предложение ограничить скорость движения самокатов и гироскутеров.