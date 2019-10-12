Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за размещение военных частей

Саудовская Аравия заплатит США за размещение у себя дополнительных американских частей для защиты от Ирана, заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

— Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за всё, что мы делаем, чтобы помочь им. И мы это ценим, — отметил президент.

Ранее Пентагон заявил о размещении в стране трёх тысяч военных и дополнительного вооружения. Спецпредставитель Госдепа Брайан Хук заявил, что эти меры носят исключительно оборонительный характер — в ответ на атаки на нефтеперерабатывающие заводы со стороны Ирана.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Позже Дональд Трамп заявил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.