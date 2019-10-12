В Пентагоне подтвердили обстрел базы турецкими войсками

В Пентагоне официально подтвердили информацию о том, что американские базы в Сирии подверглись обстрелу со стороны Турции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение штаб-квартиры.

— Среди военных США раненых нет, — уточняется в сообщении.

Отмечается, что атака на базы американских военных в Кобани произошла в районе девяти вечера по местному времени.

Также в сообщении ведомства подчёркивается, что турецкие военные знали о расположении американских баз.

Ранее сообщалось, что Турция отрицает нападение на базы США в Сирии.