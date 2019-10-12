После долгого лечения умерла ещё одна пострадавшая при стрельбе в Керчи

Число жертв трагедии в политехническом колледже Керчи выросло до 21: после длительного лечения скончалась одна из педагогов. Об этом сообщил РИА "Новости" и.о. директора учебного заведения Денис Колесник.

— У нас недавно коллега [умерла], последняя из пострадавших, долго лечилась... Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст всё-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась, — рассказал он. Педагог проработала в колледже много лет, она преподавала экономические дисциплины. Её похороны состоялись летом, сказал собеседник агентства.

22-м погибшим стал сам студент Владислав Росляков, он покончил с собой, но его в общий список обычно не включают.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний Влад Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибло 20 человек, пострадало более 70. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал о мотивах юноши.