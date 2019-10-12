Научный руководитель Гидрометцентра рассказал об "удивительной аномалии" погоды

Температура практически по всей стране превышает климатическую норму на несколько градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал РИА "Новости" об "удивительной аномалии" погоды в России, температура превышает климатическую норму на 4–6 градусов.

— Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4–6 градусов температура выше нормы по всей Азиатской территории… В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура от 15 до 20 градусов, — отметил синоптик.

По его словам, потепление связано с многими факторами, которые вызвали приток южных воздушных масс.

Ранее синоптики рассказали о том, что зима в России становится короче.