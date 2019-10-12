Мать керченского стрелка сменила фамилию и переехала

Мать студента Керченского политехнического колледжа, который устроил массовый расстрел в учебном заведении в октябре 2018 года, сменила фамилию и место жительства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бабушку студента, Галину Никитичну.

Она отметила, что в настоящее время мать Владислава Рослякова почти с ней не контактирует.

— Она фамилию сменила на девичью... съехала с той квартиры (где жила с сыном. — Прим. Лайфа), она не говорит где. Мы туда не ходим, — рассказала Галина Никитична.

Неизвестно также, как мать погибшего керченского стрелка распорядилась его прахом. Тело Владислава кремировали в Симферополе после окончания необходимых следственных процедур.

Ранее сообщалось, что мать студента после смерти сына не вышла на работу в онкодиспансер, где трудилась санитаркой. Главврач медучреждения уточнил, что женщину не увольняли, она просто перестала выходить на связь.

Напомним, студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу в учебном заведении и потом взорвал там бомбу. Преступник покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек — 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Различные ранения и травмы получили 50 человек.