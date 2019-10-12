Митингующие в Эквадоре назвали условия для встречи с президентом страны

Объединение коренных народов Эквадора будет готово к переговорам с президентом страны только в том случае, если он отменит указ, прекративший государственные субсидии на топливо. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее заявление организации.

— Объединение спустя девять дней национальной мобилизации и протестов по всей стране... будет готово на диалог с Ленином Морено, когда он отменит указ 883, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе протестов пострадало 554 человека, 929 были задержаны, пятеро погибли и неустановленное количество человек пропало без вести.

Ленин Морено 11 октября призвал членов Объединения коренных народов лично обсудить с ним вопросы, связанные с отменой госсубсидий на топливо. Именно это нововведение послужило причиной волны протестов в стране.

Напомним, из-за роста недовольства граждан и протестов было принято решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на него, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов. В связи с возможностью мятежа лидер страны перевёз правительство из столицы Эквадора.