Учёные рассказали, как медленная ходьба связана со старением мозга

Любопытно, но те, кто ходит неторопливо, выглядят старше своих более подвижных ровесников.

Учёные из Новой Зеландии проследили, как скорость ходьбы связана со старением мозга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA.

По словам учёных, у людей с более медленной походкой мозг оказался старше.

В ходе эксперимента было исследовано более 900 человек в возрасте старше 45 лет, за которыми наблюдали с детского возраста. Так, те люди, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Выяснилось, что у людей, которые медленно ходят, меньше объём мозга, плотность коры головного мозга, исследователи выявили признаки, связанные с болезнью малых сосудов. Это состояние может приводить к слабоумию и ишемическим инсультам.

Также учёные попросили группу из восьми человек оценить по фотографиям возраст человека. Оказалось, что те, кто ходит медленно, выглядят старше своих более подвижных ровесников.