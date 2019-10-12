Учёные рассказали, как медленная ходьба связана со старением мозга

Учёные из Новой Зеландии проследили, как скорость ходьбы связана со старением мозга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA.
По словам учёных, у людей с более медленной походкой мозг оказался старше.
В ходе эксперимента было исследовано более 900 человек в возрасте старше 45 лет, за которыми наблюдали с детского возраста. Так, те люди, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
Выяснилось, что у людей, которые медленно ходят, меньше объём мозга, плотность коры головного мозга, исследователи выявили признаки, связанные с болезнью малых сосудов. Это состояние может приводить к слабоумию и ишемическим инсультам.
Также учёные попросили группу из восьми человек оценить по фотографиям возраст человека. Оказалось, что те, кто ходит медленно, выглядят старше своих более подвижных ровесников.
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