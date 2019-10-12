СМИ: В Канаде задержаны подростки, отправлявшие угрозы в местные школы

В Канаде задержаны два подростка, которые отправили в администрации нескольких местных школ сообщения с угрозами, сообщает телеканал Global News.

Угрозы, характер которых не раскрывается, получили две средние школы в начале этой недели. Одна из них была опубликована в "Твиттере", а вторая в школьном чате.

Полиция идентифицировала и оперативно задержала нарушителей, ими оказались подростки 15 и 16 лет.

В зависимости от характера угроз несовершеннолетним злоумышленникам может грозить отчисление из учебного заведения или более серьёзное наказание.