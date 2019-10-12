Netflix представила полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие"

Сюжет ленты повествует о Джесси Пинкмане, который скрывается от полиции, похитителей и своего прошлого.

На стриминговой платформе Netflix вышло полнометражное продолжение культового сериала "Во все тяжкие". Посмотреть его можно, оформив платную подписку.

"Путь: Во все тяжкие" доступен пока только на языке оригинала — английском. Однако есть субтитры на русском языке.

Сюжет ленты повествует о Джесси Пинкмане, который скрывается от полиции, похитителей и своего прошлого. Роль Джесси сыграл актёр Аарон Пол, известный своими работами в фильме "Найди меня, если сможешь" и сериале "Чёрное зеркало".

Американский критик Роджер Эберт написал, что новая картина не может существовать в качестве самостоятельного фильма. Однако продолжение, вышедшее спустя шесть лет, выглядит креативно и не оставляет ощущения, что производители сериала просто хотели собрать как можно больше денег с проката.

Продолжение культового сериала анонсировалось на 2020 год. Первая серия "Во все тяжкие" вышла на экраны в 2008 году. Фанаты ждали продолжения с 2013-го. Позднее вышел спин-офф "Лучше звоните Солу".