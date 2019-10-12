Сто тысяч человек покинули свои дома из-за турецкой операции на севере Сирии

Около 100 тысяч человек покинули свои дома из-за операции "Источник мира", которую начала Турция на севере Сирии. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

— Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома в этом районе. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило сегодня, что оно начало получать сообщения о жертвах и раненых среди гражданского населения за первые два дня турецкой операции, — отметил он.

В УВКПЧ отметили, что военные операции должны проводиться в соответствии с нормами международного права, гражданская инфраструктура и мирные жители должны быть защищены от последствий ведения военных действий.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.