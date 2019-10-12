Пьяный выпускник вышел "проветриться" и оказался во Франции

По словам молодого человека, он проходит не менее 20 миль в день пешком и ночует в палатке.

Hungover student, 20, who went for walk to clear his head is now 800 miles away in south of France https://t.co/tKust5BGdN — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 11, 2019

Барни Рул, успешно окончивший Университет Эдинбурга, решил отметить это событие со своими друзьями и выпить. В какой-то момент он пошёл "проветрить голову" и оказался за 800 миль (более 1200 километров) от Честера, из которого стартовал, — во Франции. Об этом пишет Daily Mail.

Прошагав всю ночь, 20-летний выпускник осознал, что находится в 13 милях (20 километров) от дома, и решил, что возвращаться смысла уже нет.

Вначале он пешком дошёл до города Пул, где сел на паром и очутился на территории Франции. Там он продолжил своё незапланированное путешествие по городам Ренн, Анже, Сент, Бордо и другим.

В настоящее время он находится в 800 милях от Честера, во Франции, и не собирается останавливаться. Конечной точкой своего маршрута он выбрал город Сан-Себастьян в Испании.

— Я всегда хотел попасть в Испанию, но не сделал этого до тех пор, пока не напился с друзьями, — признаётся Барни.

По словам молодого человека, он проходит не менее 20 миль в день пешком и ночует в палатке. Деньги на путешествие он тратит свои собственные: часть он получил за подработку в баре, часть — скопленная академическая стипендия.

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