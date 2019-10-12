МЧС предупредило жителей Курил об ураганном ветре и сильном дожде

Жителям рекомендуется без особой надобности не покидать пределы населённых пунктов. Все структуры региона приведены в полную готовность.

Очень сильный дождь и ураганный ветер с порывами до 33 м/с ожидается на Курилах в воскресенье, 12 октября, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

— Днём 13 октября на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается сильный, местами очень сильный дождь. Также прогнозируется ветер 22–27 м/с, в Южно-Курильском районе порывы до 33 м/с (ураган), — отмечается в сообщении.

В администрации муниципалитетов и взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения. Все силы приведены в полную готовность.

Спасатели рекомендуют жителям не покидать пределы населённых пунктов без особой надобности, уточнить местоположение родных и близких, туристическим группам переждать непогоду в безопасных местах, отложить выезды на природу до окончания действия предупреждения.