В Екатеринбурге молодая мать уехала показывать свою машину и пропала

Женщина отправилась на встречу с потенциальным покупателем её машины в район Уралмаш, больше её никто не видел.

В Екатеринбурге пропала молодая мать, 27-летняя Ксения Каторгина, сообщает "Екатеринбург онлайн". Женщина поехала показывать машину и пропала, а её местоположение до сих пор не установлено. Ориентировку на поиск разместил отряд "Лиза алерт".

Вечером 10 октября Ксения отправилась на встречу с потенциальным покупателем, которая была назначена в районе Уралмаш. С вечера четверга Ксению и машину больше никто не видел. Её телефон недоступен.

Автомобиль впоследствии нашли у перекупщиков.

Приметы Ксении: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Была одета в чёрный пиджак, чёрные шорты, чёрные колготки, чёрные ботинки без каблука, бордовый плащ с рукавами три четверти. Из особых примет — имеется шрам на горле.