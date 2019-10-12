Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в доме в Бурятии

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Фото © VK / Республиканское агентство ГО и ЧС

В результате пожара в жилом пятиэтажном доме в посёлке Саган-Нур в Бурятии погибло пять человек, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Сигнал о ЧП поступил в ночь на 12 октября. Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади в 1,5 кв. м через 10 минут.

<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/public171242301?z=photo-171242301_457239813%2Fwall-171242301_413" target="_blank"> </a><a href="https://vk.com/public171242301?z=photo-171242301_457239813%2Fwall-171242301_413" target="_blank"><strong><ins>Республиканское агентство ГО и ЧС</ins></strong></a></p>

В распоряжении Лайфа оказался список погибших в результате трагедии.

1. Надежда Я. — 1964 г.р.

2. Егор Я. — 2012 г.р.

3. Яна П. — 1992 г.р.

4. Диана П. — 2019 г.р.

5. Горчанов А.Н. — 1982 г.р.

Также известно, что ещё 22 жителя этого дома сумели самостоятельно эвакуироваться. Обстоятельства трагедии выясняются.

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