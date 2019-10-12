В Хабаровском крае затонул катер: один человек погиб, двое пропали без вести

Один человек погиб и двое пропали без вести при затоплении катера на реке Горин в Хабаровском крае. Сейчас их поисками занимается полиция и спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Как предполагают сотрудники ведомств, последним местом нахождения пропавших может быть посёлок Боктор. Именно напротив него, у левого берега реки, и был найден затонувший катер и тело мужчины.

По предварительным данным, вместе с погибшим на борту находились ещё два человека. Сейчас специалисты ведут их поиск. 11 октября из Комсомольска-на-Амуре прибыли спасатели, которые обследовали береговую линию и акваторию на протяжении 10 километров. Поиски пока результатов не дали.