Украинские молодые радикалы отобрали у бабушки пакет с продуктами — видео

Двое мужчин разорвали пакет с гуманитарной помощью от неугодного им депутата и обвинили пенсионерку в том, что она "продала свой голос за подачку от коррупционера".

Молодые радикалы из Кривого Рога отобрали у пенсионерки пакет с продуктами, полученный в качестве гуманитарной помощи от неугодного им депутата. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на странице в "Фейсбуке".

В городе существует программа помощи населению от действующего народного депутата Дмитрия Шпенова, неимущим регулярно выдают продуктовые пайки.

Радикально настроенные "патриоты" подошли к бабушке на улице и обвинили её в том, что она взяла продукты от коррупционера и продала свой голос за подачку. После этого молодые люди разорвали пакет и высыпали его содержимое на землю. Пенсионерка была явно растеряна и не знала, как реагировать на происходящее. На слова о том, что маленькой пенсии не хватает, ей посоветовали пойти работать.

— Эта старушка не продала свой голос, она выжить хочет. Женщина вынуждена брать эти подачки от якобы депутатов. Это нельзя назвать продажей голоса, это ситуация заставляет людей брать продуктовые наборы, потому что им есть нечего. А радикалы самые настоящие фашисты, нелюди и негодяи, — отметил Алексей Журавко.

Он добавил, что видео вызвало шквал негодования в соцсетях, особенно среди граждан России. Пользователь "Фейсбука" Захар Терещенко попросил написать ему, если кто-то узнал "героев" по голосу или знаком с бабушкой, ему хотелось бы помочь. Сам депутат Шпенов теперь разыскивает напавших на пенсионерку.