Выходные в Москве начнутся с тёплой, но дождливой субботы

Начало выходных в Москве ознаменуется тёплой погодой, однако осадки из столицы никуда не уйдут. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы температура воздуха в городе прогреется до 10–12 градусов, однако уже ночью столбики термометров опустятся до восьми градусов.

Температура в области 7–12 градусов днём и до десяти градусов ночью. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ветер ожидается южный и юго-западный от пяти до десяти метров в секунду с редкими порывами до 18 метров в секунду. В Москве и области с 9:00 до 21:00 будет сохраняться жёлтый уровень опасности из-за дождя и с 11:00 до 23:00 — из-за сильного ветра.