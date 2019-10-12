Глава корпорации Boeing ушёл с должности председателя совета директоров

Председатель совета директоров Boeing Деннис Меленберг покинет свой пост в связи с двумя крушениями самолётов производства корпорации. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на сайте компании.

Отмечается, что при этом Меленберг останется в должности гендиректора и президента компании. Пост председателя занял Дэвид Кэлхун. Со своей стороны он заверил, что совет "в полной мере доверяет" Меленбергу.

В компании полагают, что освобождение Меленберга от дополнительной должности позволит ему уделять больше времени руководству компанией, а следовательно, и возвращению Boeing 737 MAX в эксплуатацию.

Ранее в отставку подал глава программы самолётов Boeing 737 MAX Эрик Линдблад. Сообщалось, что Boeing может полностью отказаться от производства самолётов 737 МАХ.

Напомним, запреты на полёты Boeing 737 MAX произошли после двух авиакатастроф с самолётами данного типа. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.