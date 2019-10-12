ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы на пути Военной полиции РФ

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ)* взяла на себя ответственность за взрыв на маршруте следования патруля Военной полиции РФ в Сирии. Об этом сообщает американская SITE Intelligence Group.

Ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что 11 октября утром на маршруте следования российской Военной полиции произошёл подрыв самодельного взрывного устройства. Отмечается, что из российских военнослужащих никто не пострадал — легко ранены были только два сирийца.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.