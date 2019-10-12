Умер американский актёр Роберт Форстер

За роль в одном из фильмов Квентина Тарантино актёр был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента актёра.

Самая известная актёрская работа Форстера — роль Макса Черри в фильме "Джеки Браун" (1997) режиссёра Квентина Тарантино. За неё он получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Также он сыграл детектива Макнайта в ленте Дэвида Линча "Малхолланд драйв" (2001).

Последней его работой стала роль в фильме "Мистер Олимпия", который вышел в российский прокат 10 октября текущего года.