Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в связи с интенсивными дождями в субботу и сильными порывами ветра в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жёлтый уровень обозначает потенциальную погодную опасность. Явления, связанные с ним, могут быть пагубны для определённых видов социально-экономической деятельности.

Предупреждения о дожде в Москве и области будут действовать с 9:00 12 октября до 21:00 12 октября, а о ветре — с 11:00 12 октября до 23:00 13 октября.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что, по данным синоптиков, в Москве и Подмосковье 12 октября ожидается по-осеннему тёплая, но дождливая погода.