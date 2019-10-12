Роспотребнадзор дал рекомендации для снижения риска возникновения рака

По данным ведомства, примерно 30% случаев онкозаболеваний напрямую связаны с нездоровым питанием и вредными привычками.

Полный отказ от курения и алкоголя, а также снижение употребления красного мяса поможет существенно снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора на сайте ведомства.

— Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой, — говорится в сообщении.

В ведомстве привели статистику Международного агентства по изучению рака (МАИР) за 2015 год. Согласно данным исследователей, чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Например, употребление более 100 граммов мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%.

— Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки — это колбасы, наггетсы, пицца и другие, — добавили в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркнули, что не только правильное питание и отказ от вредных привычек помогут уменьшить вероятность возникновения рака, но и физическая активность.

Ранее Лайф рассказывал о рекомендации врача, какие продукты помогут защититься от онкозаболеваний.