В Салехарде эвакуировали около 40 жильцов дома из-за угрозы обрушения

По сообщениям городской администрации, всем гражданам будет оказана помощь, в настоящее время они расселены в гостинице.

В Салехарде произошло смещение свай жилого двухэтажного деревянного дома. Все пострадавшие жильцы были размещены в гостиницах или отправлены к родственникам.

— В Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что в городе Салехарде произошло незначительное смещение жилого двухэтажного дома со свайного поля. В доме проживало 37 человек, из них шесть детей, — сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, деревянный дом на 16 квартир был построен в 1977 году. Здание уже обесточили и отключили от водоснабжения.

— Жильцам ничего не угрожает, экстренные службы отреагировали оперативно. Всем гражданам будет оказана всесторонняя помощь, — заявил первый заместитель главы города Олег Куруч.