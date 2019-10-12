Врачи пересадили пациенту четыре органа одновременно

У 47-летнего мужчины муковисцидоз — тяжёлое генетическое заболевание, которое в первую очередь поражает органы дыхания.

Первая в Европе операция по пересадке одному пациенту сразу четырёх органов была проведена врачами одной из больниц итальянского города Турина. В ходе 15-часовой операции тяжелобольному заменили оба лёгких, печень и поджелудочную железу.

Как сообщают местные СМИ, 47-летний мужчина из города Бари страдает генетическим заболеванием, которое в первую очередь поражает органы дыхания. Врачи должны были пересадить ему лёгкие, но во время операции обнаружилась острая печёночная недостаточность. В итоге медики приняли решение о трансплантации ещё и печени с поджелудочной.

Операция проводилась двумя бригадами врачей. Пациенту пересадили органы от молодого донора, скончавшегося от черепно-мозговой травмы. Пока итоги операции оценивать рано, мужчина находится в реанимации. Но на данном этапе все пересаженные органы функционируют нормально. Врачи надеются, что никаких осложнений не возникнет и по завершении послеоперационного периода больного можно будет перевести в отделение интенсивной терапии.

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