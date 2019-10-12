Россия и Китай согласовали договор о совместной разработке тяжёлого вертолёта

По предварительной информации, контракт с китайской стороной может быть подписан до конца текущего года.

Российский холдинг "Вертолёты России" и китайская компания Avicopter согласовали контракт на создание тяжёлого вертолёта AC332 AHL. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Вертолётов России".

— Холдинг "Вертолёты России" и компания Avicopter завершили переговоры и согласовали все контрактные документы на создание тяжёлого вертолёта. Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики. Мы надеемся на его подписание до конца этого года, — сообщил он на проходящей в Тяньцзине вертолётной выставке China Helicopter Exposition.

Представитель холдинга уточнил, что по условиям межправительственного соглашения российская сторона займётся разработкой технического предложения и некоторых узлов и агрегатов для нового вертолёта.

— Мы будем делать трансмиссию, хвостовой винт и некоторые другие части. При этом технологии будут переданы Китаю, — добавил он.

Китай в свою очередь будет отвечать за программу в целом — от проектирования до продвижения машины на рынке.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео боевых стрельб российского боевого вертолёта Ка-52.