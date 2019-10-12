Кабмин одобрил проект закона об отмене "банковского роуминга"

Ранее Дмитрий Медведев заявил о недопустимости "межрегиональной дискриминации" в данной сфере.

Правительство РФ одобрило проект поправок к закону "О банках и банковской деятельности", в котором предлагается отменить комиссии за переводы денег между регионами в рамках одного банка. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, взимание комиссии "не может быть обусловлено открытием банковских счетов в разных внутренних структурных подразделениях кредитной организации". Одобренный кабмином законопроект будет в скором времени внесён в Госдуму.

На заседании правительства 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев упрекнул банки за попытки "получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут". Он назвал недопустимой эту "межрегиональную дискриминацию" и потребовал отменить "банковский роуминг".